Токсичен для мира. В ГУР назвали цель Пригожина на войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении российского диктатора Владимира Путина и бизнесе. Свою "мечту" он хочет реализовать путем участия его наемников в войне в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

"Из-за действия ЧВК "Вагнера" в Сирии и Африке, совершивших его наемники сотни преступлений против человечности, никто с Запада не хочет иметь дел с Пригожиным. Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира. Поэтому и сконцентрировал свои усилия на войне, чтобы вместе со своими людьми быть на главных позициях в окружении Путина. Это шаги по его выживанию - усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", - отметил представитель военной разведки.

Кроме того, по словам Черняка, сейчас в Кремле идет жесткая борьба за власть и место возле Путина.

Пригожин пытается показать себя "победителем", а руководство российского Минобороны и Генштаба РФ предпринимает отчаянные попытки повысить собственные рейтинги, добавил собеседник.

По его словам, это уже влияет на настроения населения РФ и неудачи критикуют военное руководство.

"Он говорит, что это успехи "Вагнера", но ради незначительных тактических "побед" тысячи наемников уже уничтожены. Их гонят в наступление по трупам при полной поддержке Вооруженных сил РФ. А теперь Герасимов вряд ли будет оказывать ему такую поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина. Это логические решения. И если где-нибудь будет успех, то это будет успех Шойгу и Герасимова, а не Пригожина. Но при всех их силах достичь существенного успеха новому командованию российских оккупационных войск уже не удастся", - подытожил Черняк.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара". Таким образом, по мнению аналитиков ISW, он хочет поднять свой авторитет и отличить своих наемников от армии РФ.

Также мы писали, что бывший командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин вступил в союз с Пригожиным по соперничеству с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Впрочем, как считают в Институте изучения войны, это не очень получается у Пригожина. Ведь Кремль наоборот старается не освещать "успехи" наемников "Вагнера" на войне, в частности, в Соледаре.

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