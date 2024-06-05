"Токсичность" конгрессвумен Спартц, которая была против помощи Украине, расследует комиссия по этике

Комитет по этике Палаты представителей провел предварительное расследование по поводу обращения конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы. Речь идет о вероятном "жестоком обращении", "общей токсичности" и "ярости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico /

Два человека из числа персонала конгрессвумен сказали, что возмутительное поведение Спартц продолжается. За последние несколько недель после своих претензий касательно производительности персонала она ввела сокращение зарплаты.

В апреле Спартц направила сотрудникам записку, в которой запрещала им общаться с журналистами Politico, искавшими информацию о ее офисе.

Во вторник руководитель ее аппарата Патрик Словински подал в отставку, проработав меньше месяца.

Реагируя на расследование, Спартц сказала, что "не уверена, о чем вы говорите".

На праймериз в прошлом месяце Спартц победила восьмерых конкурентов — в том числе представителя штата Чака Гудрича. Гудрич критиковал отношение Спартц к персоналу, называя ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".

"Маниакальное поведение. Она кричит и ругается, называя их дебилами и идиотами. По словам сотрудников, Виктория Спартц избегала их увольнения, зато издевалась над ними, пока они не шли сами", - говорится в рекламе Гудрича.

Один из нынешних сотрудников Спартц говорит, что она обычно вызывает кого-то из них к себе, "ругает его, произносит слово на F около миллиона раз, называет их плохими отсталыми детьми, чем угодно". "Это еженедельное дело. Это не редкость. Все мои общения с ней были полны тотальной ярости", - утверждает мужчина.

Две каденции Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского в течение двух лет после вторжения России и, наконец, ее отказом от поддержки помощи Украине, стране ее рождения, отмечает издание.

Спартц и Украина