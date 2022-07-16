Заяви Спартц можуть зашкодити американсько-українським відносинам у найгірший момент, - Politico

Представники Республіканської партії США стурбовані критикою українського керівництва з боку конгресвумен Вікторії Спартц, вони вважають, що така позиція може зашкодити американсько-українським відносинам у найгірший момент та послабити альянс західних країн.

"На конференції республіканців Палати представників були широко поширені побоювання, що її (Вікторії Спартц, - ред.) позиція зашкодить американсько-українським відносинам у найгірший можливий момент - і що нею маніпулюють сили, які прагнуть послабити альянс західних країн. Яструби Республіканської партії, які займаються питаннями національної безпеки, також стурбовані тим, що крило "Зробимо Америку великою знову!" (MAGA) їхньої партії, де вже існує опір підтримці України, буде вказувати на коментарі Спартц як на виправдання своєї позиції", - говориться у статті.

Автори підкреслюють, що колеги Спартц дійсно стурбовані тим, що її випади проти Зеленського та його найближчого оточення віщувають появу розривів у підтримці України з боку США, особливо з наближенням проміжних виборів, а коментарі Спартц можуть "зашкодити" військовим зусиллям.

"Її наївність завдає шкоди нашому власному народу. Це не допомагає тому, що ми намагаємося зробити, і я не впевнений, що її факти точні... Ми перевірили цих людей", - цитують автори одного з депутатів від Республіканської партії з Комітету у закордонних справах Палати представників на умовах анонімності.

Опоненти Спартц з цього питання не поділяють її критики щодо Зеленського та його команди та вважають, що його офіс і український народ зробили все можливе у цій ситуації, і потрібно підтримувати український народ та його обране керівництво.

Заяви Спартц продовжують викликати значну протидію і в Україні, і у США. Зокрема, колишній посол США в Росії Майкл Макфол, який безпосередньо працює з Андрієм Єрмаком над політикою у сфері санкцій, не вважає останнього проросійським.

"Він (Андрій Єрмак, - ред.) різко виступає проти Путіна та його варварського режиму. Якщо так, то навіщо йому заохочувати нашу групу думати про нові та креативні способи введення санкцій проти росіян? І чому тоді російський уряд наклав санкції на багатьох членів нашої робочої групи, включаючи навіть мого наукового асистента?" - каже Макфол.

У статті також підкреслюється, що своєю чергою Спартц не виявляє ознак жалкування щодо своїх висловлювань на адресу президента Зеленського та його офісу, але при цьому відмовляється називати джерела своїх претензій.