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В Токио построят сеть бомбоубежищ на случай ракетных ударов: подробности

Токио, Четверг 25 января 2024 05:21
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В Токио построят сеть бомбоубежищ на случай ракетных ударов: подробности Иллюстративное фото: в Токио построят сеть бомбоубежищ на случай ракетных ударов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Местные власти Токио приняли решение создать в городе подземные убежища. Они защитят жителей столицы от ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.

Местные власти планирует построить 56 тысяч безопасных мест для укрытия населения в случае нападения. Однако если нападения продолжатся или станут более интенсивными, эти места могут быть переполнены и не смогут обеспечить безопасность всех людей.

Помимо воды и продуктов питания, они будут оснащены вентиляционным оборудованием, источниками аварийного электроснабжения, средствами связи и т. д. для обеспечения возможности длительного пребывания.

Поскольку строительство подземных убежищ обходится в сотни миллионов иен и их будет сложно установить по всему Токио, столичное правительство надеется, что частный сектор также будет развивать подземные убежища, например, путем установки подземных пространств, которые можно будет использовать в качестве убежищ, когда здания построены.

Строительство подземных убежищ в Токио дорогое и их сложно будет поставить по всей столице., Правительство надеется, что частный сектор поможет в этом вопросе. Например, компании могут строить подземные пространства в своих зданиях, которые можно будет использовать в качестве убежищ в случае нападения

Программа строительства бомбоубежищ в Японии

Ранее мы сообщали, что Япония планирует построить бомбоубежища для жителей Окинавы на случай военного конфликта вблизи Тайваня.

В Токио отреагировали после того, как мэры местных муниципалитетов попросили правительство защитить жителей от возможных военных действий вблизи Тайваня.

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