В Токіо невідомий в'їхав у натовп людей на автомобілі, є постраждалі

Автомобіль вилетів на пішохідний перехід в Сіндзюку

В Токіо в одному з найжвавіших районів невідомий в'їхав у натовп людей на автомобілі. Про це повідомляє телеканал NHK.

Як повідомляється, інцидент стався недалеко від залізничної станції Такаданобата, поруч з якою розташовані кампуси відомих японських університетів Васеда і жіночого університету Гакусюїн.

Так, за даними служби швидкої допомоги, в результаті інциденту постраждали 6 осіб. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.

Разом з тим, співробітники японської поліції затримали 52-річного чоловіка. У ході допиту він заявив, що переплутав педалі гальма і газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті наїзду на пішоходів в Торонто загинули 10 осіб. Ще п'ятнадцять отримали поранення. Наїзд на пішоходів в Торонто стався на перетині вулиць Йонг-стріт і Фінч авеню.

Поліція затримала водія мікроавтобуса, який виїхав на тротуар і збив групу людей.