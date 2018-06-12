В Токио неизвестный въехал в толпу людей на автомобиле, есть пострадавшие

Автомобиль вылетел на пешеходный переход в Синдзюку

В Токио в одном из самых оживленных районов неизвестный въехал в толпу людей на автомобиле. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как сообщается, инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Такаданобата, рядом с которой расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин.

Так, по данным службы скорой помощи, в результате инцидента пострадали 6 человек. Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое.

Вместе с тем, сотрудники японской полиции задержали 52-летнего мужчину. В ходе допроса он заявил, что перепутал педали тормоза и газа.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наезда на пешеходов в Торонто погибли 10 человек. Еще пятнадцать человек получили ранения. Наезд на пешеходов в Торонто произошел на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч авеню.

Полиция задержала водителя микроавтобуса, который выехал на тротуар и сбил группу людей.