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Токаєв ввів надзвичайний стан в Алмати і в "вогнищі" протестів

Автор: Валерія Поліщук

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vласть.

Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

"У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі Токаєва.

Нагадавши, в Алмати на тлі протестів через підвищення цін на газ відбулися зіткнення демонстрантів і поліції. Протестувальники розбили поліцейський автомобіль, який незабаром вибухнув.

РБК-Україна розкривало всі подробиці масових протестів у Казахстані.

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КазахстанАлматыНадзвичайний стан