ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Токаєв через ситуацію в Казахстані ініціював саміт лідерів ОДКБ

Новость на русском →
Москва, Субота 08 січня 2022 14:29
Токаєв через ситуацію в Казахстані ініціював саміт лідерів ОДКБ Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (t me nexta live)
Автор: Ілона Свиридова

Через ситуацію в Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв ініціював саміт лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Він може пройти найближчим часом в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що сьогодні Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої заявив, що ситуація в Казахстані стабілізується.

"За оцінкою Касим-Жомарта Токаєва, на нинішньому етапі потрібна спільна розмова лідерів країн-членів ОДКБ. У зв'язку з цим він має на увазі виступити з ініціативою проведення найближчими днями відеоконференції Ради колективної безпеки ОДКБ під головуванням Республіки Вірменія як діючої голови організації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ідею Токаєва вже підтримали вірменський прем'єр Нікол Пашинян і лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко.

Відзначимо, до ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Російська Федерація і Таджикистан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі країни-учасниці ОДКБ направили своїх військових до Казахстану, місію очолив російський генерал, який організував захоплення Криму.

Також повідомлялося, що місія ОДКБ відповідатиме за охорону стратегічних об'єктів, військовослужбовцям заборонено брати участь у придушенні протестів і заворушень. У той же час, за даними InformNapalm, Росія направила до Казахстану підрозділи, які воювали проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані