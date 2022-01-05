Токаєв дав ряд доручень щодо стабілізації ситуації в Казахстані і назвав винних

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів нараду в акорді. В результаті засідань він дав ряд доручень щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Казахстану".
Токаєв назвав винних за допущення протестної ситуації в Казахстані.
"Особлива провина за допущення протестної ситуації у зв'язку з підвищенням цін на скраплений газ лежить на уряді, зокрема, на міністерстві енергетики, а також компаніях "Казмунайгаз" і "Казакгаз", - заявив він.
Затримано директора газопереробного заводу в Жанаозені.
У зв'язку з протестами для стабілізації ситуації, що склалася президент Казахстану розпорядився:
"Одне з найважливіших завдань кабміну - стримування інфляції, залишилося невиконаним", - додав президент Казахстану.