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Токаєв дав ряд доручень щодо стабілізації ситуації в Казахстані і назвав винних

Автор: Анна Полисученко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів нараду в акорді. В результаті засідань він дав ряд доручень щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Казахстану".

Токаєв назвав винних за допущення протестної ситуації в Казахстані.

"Особлива провина за допущення протестної ситуації у зв'язку з підвищенням цін на скраплений газ лежить на уряді, зокрема, на міністерстві енергетики, а також компаніях "Казмунайгаз" і "Казакгаз", - заявив він.

Затримано директора газопереробного заводу в Жанаозені.

У зв'язку з протестами для стабілізації ситуації, що склалася президент Казахстану розпорядився:

  • Запровадити державне регулювання цін крім скрапленого газу на бензин і дизель строком на 180 днів;
  • Запровадити державне цінове регулювання щодо соціально-значущих продовольчих товарів. Рішення буде прийматися акімами регіонів, виходячи з соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні;
  • Приступити до розробки закону "про банкрутство фізичних осіб";
  • Розглянути необхідність введення мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення строком на 180 днів;
  • Розглянути питання субсидування орендної плати по вторинному житлу для соціально вразливих верств населення;
  • Створити громадський фонд "Народу Казахстану", що фінансується за рахунок приватних і державних джерел, для вирішення проблем охорони здоров'я та дітей.

"Одне з найважливіших завдань кабміну - стримування інфляції, залишилося невиконаним", - додав президент Казахстану.

Раніше ми писали, що Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку. Призначено нового держсекретаря та в. о. прем'єра.

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Казахстан