Токаєв дав ряд доручень щодо стабілізації ситуації в Казахстані і назвав винних

Токаєв назвав винних за допущення протестної ситуації в Казахстані.

"Особлива провина за допущення протестної ситуації у зв'язку з підвищенням цін на скраплений газ лежить на уряді, зокрема, на міністерстві енергетики, а також компаніях "Казмунайгаз" і "Казакгаз", - заявив він.

Затримано директора газопереробного заводу в Жанаозені.

У зв'язку з протестами для стабілізації ситуації, що склалася президент Казахстану розпорядився:

Запровадити державне регулювання цін крім скрапленого газу на бензин і дизель строком на 180 днів;

Запровадити державне цінове регулювання щодо соціально-значущих продовольчих товарів. Рішення буде прийматися акімами регіонів, виходячи з соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні;

Приступити до розробки закону "про банкрутство фізичних осіб";

Розглянути необхідність введення мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення строком на 180 днів;

Розглянути питання субсидування орендної плати по вторинному житлу для соціально вразливих верств населення;

Створити громадський фонд "Народу Казахстану", що фінансується за рахунок приватних і державних джерел, для вирішення проблем охорони здоров'я та дітей.

"Одне з найважливіших завдань кабміну - стримування інфляції, залишилося невиконаним", - додав президент Казахстану.