Замість того, щоб реформувати УЗ влада підвищує тарифи на перевезення, - нардеп

Звіт за 6 місяців роботи ТСК, яка розслідує зловживання і корупцію на "Укрзалізниці" - здебільшого правильний і корисний документ, який відображає реальний стан справ на підприємстві. За виключенням підняття тарифів на перевезення.

"Я глибоко переконаний, що підняття тарифів у підсумку обернеться катастрофою для залізниці. Це не вирішення проблеми, це жорсткий удар по кишенях українців і українського бізнесу, який сьогодні й так переживає скрутні часи через коронавірус та карантинні обмеження", - заявив нардеп.

Водночас Костянтин Бондарєв наголосив на необхідності розроблення чіткого послідовного плану дій по розвитку компанії та виведенню її з глибокої кризи. Втім, на переконання політика на це не вистачає політичної волі ані у менеджменту компанії, ані у представників влади та профільного міністерства.

“Необхідний час і воля для того, щоб зайнятися реструктуризацією боргів, щоб повністю змінити систему закупівель і зробити її прозорою, щоб провести аудит вартості і якості послуг, які надаються населенню і бізнесу. Для цього всього потрібен час, довіра і політична воля, і цього всього на сьогоднішній день, на жаль, немає у представників влади”, - резюмував нардеп.