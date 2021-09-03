Точність буде потім: в Міноборони пояснили, що таке Рамкова угода з США
Представник Міністерства оборони Ганна Маляр пояснила, що саме означає Рамкова угода, яку уклали між собою Україна та США. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера"
"Домовилися про те, що у нас є спільна оборонна політика і те, що називають Рамкова угода, і люди думають, що це робить її меншою по вазі, це не так", - відзначає Маляр.
За словами представника Міноборони, угода має рамки, які визначають її напрямки реалізації.
"Рамкова - це означає, що вона визначає рамку оборонної політики і напрямки, за якими вона буде реалізовуватися. Ця угода дає нам можливість укладати контракти. Точність вся буде потім", - додає посадовиця.
Згідно з Рамковою угодою, Україна має право на співробітництво з США в обороні та технологічних сферах, а також на тренування.
"По цій угоді ми маємо право на тренування, на співробітництво в обороні та технологічних сферах", - зауважила Маляр.
3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Анна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.
Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.
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