Точка отказа. Как остановка Червоноградской ЦОФ стала вопросом энергобезопасности и тестом для правительства

Отопительный сезон-2026 определен одним из ключевых приоритетов для правительственной команды и государства в целом. Именно он станет одним из главных критериев оценки готовности страны – от стабильности энергосистемы до света и тепла в домах. На этом фоне обостряется ситуация, в которой пересекаются вопросы энергобезопасности, прохождения зимы, верховенства права и защиты интересов государства. В центре внимания – Червоноградская центральная обогатительная фабрика (ПАО "Львовская угольная компания"), простаивающая уже восьмой месяц. Почему ситуация во Львовской области стала вопросом энергобезопасности страны – в нашем материале.
Отопительный сезон-2026 определен одним из ключевых приоритетов для правительственной команды и государства в целом. Именно он станет одним из главных критериев оценки готовности страны – от стабильности энергосистемы до света и тепла в домах.
На этом фоне обостряется ситуация, в которой пересекаются вопросы энергобезопасности, прохождения зимы, верховенства права и защиты интересов государства. В центре внимания – Червоноградская центральная обогатительная фабрика (ПАО "Львовская угольная компания"), простаивающая уже восьмой месяц.
Почему ситуация во Львовской области стала вопросом энергобезопасности страны – в нашем материале.
Главное:
Вопрос прохождения отопительного сезона определен одним из главных приоритетов для государственной власти. Президент подчеркнул, что успешная подготовка к зиме станет ключевым показателем эффективности работы обновленного правительства.
В этой системе координат качество реформ, коммуникаций и управленческих решений будет оцениваться по конкретному результату в декабре-феврале – наличием света и тепла в домах украинцев.
Все, что чревато стабильным прохождением отопительного периода, автоматически переходит в статус первоочередных задач для государственного сектора. Именно из-за этой оптики следует рассматривать ситуацию вокруг ПАО "Львовская угольная компания" - не как локальный хозяйственный спор, а как фактор, непосредственно влияющий на общую энергобезопасность.
Эта зима будет сложнее предыдущих по объективным причинам. Враг сознательно разрушает генерацию и сети, и каждый мегаватт внутреннего производства в этом сезоне стоит дороже, чем когда-либо раньше. В таких условиях растет вес не импорта, а собственной тепловой генерации – то есть работающих на угле ТЭС.
Это смещает акценты. Вопрос "откуда возьмется уголь для генерации" перестает быть чисто отраслевым и превращается в вопрос национального уровня: хватит ли стране электричества в пик холодов. А ответ на него в значительной степени зависит от того, будет ли инфраструктура, которая превращает добытый уголь в пригодное для сжигания топливо.
Чтобы понять вес Червоноградской ЦОФ, нужно разложить цепь на звенья.
Госшахты мероприятия – предприятия Львовско-Волынского бассейна – добывают рядовой уголь марок "Г" и "ДГ". Это газовый уголь, то есть именно тот сорт, на котором работает тепловая генерация.
Но рядовой уголь нельзя сразу подавать на ТЭС: сначала его нужно обогатить – отделить породу и довести до нужной калорийности. Эту операцию и выполняет Червоноградская центральная обогатительная фабрика.
Фабрика – это узел, по которому проходит весь поток. Вверх по цепи от нее зависят шахты и рабочие места; вниз – топливо для электростанций. Остановка этого одного узла останавливает всю цепь: шахтам некуда сдавать уголь, а генерации – нечего сжигать.
Поэтому это не одно из многих предприятий, а единственная точка отказа, выход которой из строя обрушивает всю систему снабжения топлива на западе страны.
Ключевое обстоятельство, которое делает этот кейс вопиющим: критическое звено энергосистемы стоит уже восьмой месяц – и вовсе не из-за войны войны. С января 2026 работа фабрики приостановлена.
В результате накопились долги по заработной плате, возникла задолженность перед пенсионными и налоговыми органами, а работники массово увольняются.
Причина простоя не объективна. Спрос на газовый уголь сейчас максимальный, поэтому предприятие не убыточно из-за рыночных факторов. Ситуация сложилась из-за длительных хозяйственных споров и конфликта вокруг контроля над предприятием во время процедуры санации, которая длится уже более 7,5 лет. План санации суд так и не утвердил, поэтому предприятие, критически необходимое стране именно сейчас, оказалось заблокированным.
Хронология событий свидетельствует о сложном характере процессуального противостояния. 23 января 2026 года суд по жалобе кредитора, владеющего менее 5% голосов и не входящего в комитет кредиторов, назначил управляющим санацией Владимира Юрченко, ограничив участие других участников. Уже 8 апреля апелляционный суд признал это назначение незаконным и отменил его.
10 апреля кредитор с решающим голосом предложил другую кандидатуру – Александра Охрименко, который впоследствии отказался от должности. В установленный судом дедлайн (20 апреля 2026 года) план санации подан не был, а работа предприятия не возобновлялась .
21 июля 2026 года рассмотрение дела еще раз отложили – до 19 августа, причем заседание не состоялось из-за нетрудоспособности судьи.
Отдельные эпизоды выглядят как элементы процессуальной борьбы, однако в системе они привели к единственному результату – полной блокировке работы предприятия.
Простой Червоноградской ЦОФ может оставить страну без угля (фото: wikipedia.org)
Затягивание уже перешло предел бумажного конфликта – оно физически уничтожает актив и бьет по местному сообществу. Фактически бесхозное управление привело к конкретным последствиям: обрушение сооружений, возгорание в бункерах и возникновение экологической угрозы.
Речь идет о загрязнении воздуха, разрушении коммунальной инфраструктуры и ежедневной опасности для жителей Сосновки из-за перевозки шлама центральным путем мимо жилой застройки. Об этом открыто заявляют Сосновское общество и депутаты Шептического горсовета.
Это критически сокращает время реагирования. Чем дольше продолжается блокировка, тем меньше остается возобновившегося имущества: разрушение мощностей делает перезапуск все дороже и сложнее, а в какой-то момент он станет невозможен до начала отопительного сезона.
Расстановка сил в этом процессе показательна. Государственные органы, государственные и коммунальные предприятия, совокупно владеющие большинством голосов кредиторов, выступают за оперативную замену управляющего и предлагают независимую кандидатуру. В то же время, решения блокируются позицией других кредиторов из-за судебных обжалований.
Фактически государственный интерес состоит в том, чтобы запустить фабрику к зиме, в то время как позиция оппонентов приводит к дальнейшему простою предприятия, хотя государство в этом споре формально находится в меньшинстве по голосам.
Самое важное для понимания срочности: запасы угля на зиму накапливают не зимой, а сейчас. Чтобы топливо было на ТЭС в декабре-феврале, фабрика должна работать летом и осенью. Поэтому каждую неделю блокировки – это не "отложенный" уголь, а уголь, которого физически не будет в пиковый момент.
Именно поэтому конфликт вокруг одной фабрики выходит на уровень национальной задачи чисто математически: локальная остановка конвертируется в общий дефицит именно тогда, когда энергосистема уязвимая.
Простой фабрики и разрушение мощностей делают невозможным обеспечение углем и подготовку к отопительному сезону-2026 – с риском энергетического кризиса в регионе. Дедлайн здесь не административный, а физический, и перенести его невозможно.
По этому делу пересекаются все приоритеты, поставленные президентом: энергобезопасность, прохождение зимы, верховенство права и защита государственного интереса от частного захвата.
Это означает, что правительству не нужно искать абстрактные поводы доказать способность – вот конкретная ситуация, где быстрое и принципиальное действие сразу работает и на главное обещание (зима), и на репутацию государства как защищающего свое.
Обратная сторона ситуации также очевидна: затягивание или бездействие профильных структур могут восприниматься как неспособность добиваться результатов в сжатые сроки. Кейс Львовской угольной компании является показательной лакмусовой бумажкой, которая демонстрирует способность властей защищать стратегические активы.
От государственных органов ожидают не декларации, а конкретные решения с четкими сроками исполнения.
В первую очередь речь идет об активной позиции в судах по назначению независимого управляющего санацией, возобновлению работы фабрики до начала отопительного сезона, погашению задолженности по заработной плате перед работниками и устранению экологических угроз Сосновке и окружающей общине.
И главная задача – дать четкий сигнал: частные споры не должны ставить под угрозу энергобезопасность страны. Вопрос заключается не в том, как суд рассудит кредиторов, а в том, сможет ли государство гарантировать свет и тепло миллионам граждан накануне тяжелейшей зимы.