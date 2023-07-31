На фоне войны РФ против Украины. Китай введет ограничения на экспорт беспилотников

Что именно и когда попадет под ограничение

Ведомство пояснило, что ограничения на оборудование, включая некоторые двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов, вступят в силу 1 сентября.

"Меры контроля также коснутся некоторых потребительских дронов, и никакие гражданские беспилотники не могут быть экспортированы для военных целей", - говорится в заявлении представителя Минторговли Китая.

Что еще заявил представитель Министерства торговли

Отмечается, что такой шаг Китая свидетельствует о демонстрации позиции ответственной большой страны, реализации инициатив в сфере глобальной безопасности и поддержания мира во всем мире.

По словам представителя, власти уведомили соответствующие страны и регионы.

Как с этим связаны США

Reuters пишет, что такой шаг происходит на фоне эскалации напряженности в отношениях с США из-за доступа к технологиям. Китай имеет крупную промышленность по производству дронов и экспортирует ее на несколько рынков, включая США.

Американские законодатели заявили, что более 50% дронов, продаваемых в США, производятся китайской компанией DJI, и они являются самыми популярными дронами, которые используют службы общественной безопасности.

Ограничение на экспорт дронов произошло после того, как Китай объявил в прошлом месяце о контроле за экспортом некоторых металлов. Их используют в производстве микросхем.

Война РФ против Украины

Компания DJI заявила, что всегда строго придерживается и обеспечивает соблюдение законов и правил стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю.

"Мы никогда не разрабатывали и не производили продукты и оборудование для военного использования, а также мы никогда не продавали наши продукты для использования в военных конфликтах или войнах в любой стране", - добавил производитель дронов.

Ранее Министерство торговли Китая заявляло, что западные СМИ распространяют "необоснованные обвинения" в том, что Китай экспортирует беспилотники для участия в боевых действиях в Украине. Там добавили, что продолжат усиливать экспортный контроль над дронами.

Причастность Китая к поставке военной помощи России

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Отметим, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействия в уклонении от санкций. Издание Politico сообщало, что Россия импортировала из Китая дронов в 30 раз больше, чем Украина.

Недавно разведка США заявила, что Китай поставляет России технологии и оборудование, приобретающие все большее значение для войны РФ против Украины.