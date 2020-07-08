ТКГ погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі

У середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі. Надалі планується розмінувати ще 7 ділянок.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"В рамках цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки" було попередньо погоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для подальшої активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала 14 липня додаткове засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Нагадаємо, у квітні цього року сторони ТКГ домовилися подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування.

Нагадаємо, раніше Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляли, що з початку 2020 року на Донеччині зафіксовано 10 смертей серед цивільного населення в результаті підриву на мінах.

З початку 2017 року жертвами вибуху мін і боєприпасів стали 300 мирних жителів.