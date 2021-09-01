ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі

Сьогодні відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ. Сторони обговорили питання низки критичних порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української делегації у ТКГ.

Під час позачергового засідання підгрупи сторони обговорили питання щодо продовження обстрілів з боку бойовиків Російської Федерації та роботи координаційного механізму для профілактики цих порушень. Зокрема, йдеться про вогонь у бік району Авдіївки.

"Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження", - відзначає пресслужба.

Українська сторона, зі свого боку, вимагає, аби Російська Федерація повернулася до дотримання встановленого режиму припинення вогню.