ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 20:08
ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі Фото: ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ. Сторони обговорили питання низки критичних порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української делегації у ТКГ.

Під час позачергового засідання підгрупи сторони обговорили питання щодо продовження обстрілів з боку бойовиків Російської Федерації та роботи координаційного механізму для профілактики цих порушень. Зокрема, йдеться про вогонь у бік району Авдіївки.

"Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження", - відзначає пресслужба.

Українська сторона, зі свого боку, вимагає, аби Російська Федерація повернулася до дотримання встановленого режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці загострення ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил напередодні візиту Володимира Зеленського до США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США