ТКГ продовжить домовлятися про "великоднє перемир'я" на Донбасі

Тристороння контактна група на сьогоднішньому засіданні не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі . Однак глави делегацій погодили в загальному вигляді ідею встановлення перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ у Telegram.

В українській делегації зазначили, що сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та погодили ідею встановлення "Великоднього перемир'я".

"Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для якого виступає настання Великодніх свят", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ вже на фініші узгодження режиму "тиші" в Донбасі. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Крім того, глава української делегації Леонід Кравчук розповів, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму "тиші" на Донбасі. Планувалося, що документ підпишуть на засіданні 28 квітня.