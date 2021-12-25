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В ТКГ оцінили можливість обміну полоненими до кінця року

Автор: Сергій Пишкін

Обмін полоненими між Росією та Україною є малоймовірним до кінця поточного року. Російська Федерація не робить жодних дій для цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін полоненими до кінця року -ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу Росії, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - заявив Гармаш.

Як відзначив представник Донецька в українській делегації в ТКГ, наразі є невеликий шанс, що Російська Федерація вирішить продемонструвати Сполученим Штатам Америки готовність до деескалації та вдасться до гуманного кроку, втім Кремль поки що не проявляє жодної зацікавленості у цьому.

"Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ-ред.) вони ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - додав Гармаш.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 грудня Тристороння контактна група домовилась про повернення режиму припинення вогню, втім вже на наступний день бойовики Російської Федерації тричі порушили тишу. Це, зі свого боку, викликало обурення з боку Франції й Німеччини.

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Обмін полоненимиРосійська ФедераціяУкраїна