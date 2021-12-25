В ТКГ оцінили можливість обміну полоненими до кінця року

"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін полоненими до кінця року -ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу Росії, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - заявив Гармаш.

Як відзначив представник Донецька в українській делегації в ТКГ, наразі є невеликий шанс, що Російська Федерація вирішить продемонструвати Сполученим Штатам Америки готовність до деескалації та вдасться до гуманного кроку, втім Кремль поки що не проявляє жодної зацікавленості у цьому.

"Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ-ред.) вони ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - додав Гармаш.