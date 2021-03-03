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ТКГ домовилася про моніторинг екологічної ситуації на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Тристороння контактна група (ТКГ) домовилася про моніторинг екологічної ситуації на Донбасі. Для цього створять спеціальну робочу групу.

Про це Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Повідомляється, що українська сторона продовжує наполягати на необхідності досягти домовленості в рамках ТКГ, щоб направити інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

"Сторонам вдалося попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту, до якої мають увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ (з економічної підгрупи)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що окупований Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.

Особливе занепокоєння Києва викликає затоплення шахти "Юнком". У радянські часи там проводили ядерні випробування, і після припинення відкачки шахтної води, за даними української сторони, радіація вже забруднює поверхневі ґрунтові води.

Крім того, Україна попросила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

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