Тристороння контактна група (ТКГ) домовилася про моніторинг екологічної ситуації на Донбасі. Для цього створять спеціальну робочу групу.
Про це Telegram повідомила прес-служба української делегації.
Повідомляється, що українська сторона продовжує наполягати на необхідності досягти домовленості в рамках ТКГ, щоб направити інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.
"Сторонам вдалося попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту, до якої мають увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ (з економічної підгрупи)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що окупований Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.
Особливе занепокоєння Києва викликає затоплення шахти "Юнком". У радянські часи там проводили ядерні випробування, і після припинення відкачки шахтної води, за даними української сторони, радіація вже забруднює поверхневі ґрунтові води.
Крім того, Україна попросила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.