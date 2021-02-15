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Ткаченко виступає за відстрочку штрафів за порушення мовного закону

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр культури Олександр Ткаченко виступив за відстрочку введення штрафів за порушення мовного закону. Він вважає необхідним перед цим протягом двох-трьох років провести програму просування української мови.

Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

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Міністр зазначив, що програма промоції української мови необхідна для того, щоб у громадян, які не знаю українську мову, була можливість його вивчити.

"Власне, тому я б почекав зі штрафами за не використання української мови. Потрібно спочатку провести двох-трирічну програму реальної промоції української мови... А не ставити віз попереду коня", - заявив Ткаченко.

Він додав, що поки на таку програму підтримки української мови не передбачені в бюджеті гроші.

"Зараз же послідовність наших дій така: спочатку приймається програма, потім розраховується бюджет", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, з 16 січня вступила в силу норма про обов'язкове обслуговування українською мовою для всіх закладів сфери послуг.

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремин заявив, що штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться в 2022 році.

При цьому депутати від фракції "Слуга народу" подали у Верховну раду два законопроекти проти штрафів за порушення "мовного закону".

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Новини України Міністерство культуриштрафукраинский язык
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