Ткаченко про "російсько-українського поета Шевченка": це дрібна провокація Росспівробітництва

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав заяви Російського центру науки та культури у Києві про "російсько-українського поета Тараса Шевченка" дрібною провокацією. При цьому він сподівається, що в Києві закриють даний офіс філії Росспівробітництва.

Про це Ткаченко заявив у своєму Telegram .

Міністр зазначив, що це черговий приклад спроби "привласнення заслуг українців та інших національностей" Російської Федерацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 березня Російський центр науки і культури в Києві анонсував захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка". Даний центр є філією російського агентства "Росспівробітництво", який ще в 2016 році Європарламент визнав пропагандистським.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада національної безпеки і оборони готовий розглянути питання закриття Російського центру науки та культури, якщо до них надійде відповідне подання.

Нагадаємо, в Україні запускають Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який буде боротися з дезінформацією. Центр діятиме при Міністерстві культури і інформаційної політики.