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Ткаченко подал в отставку с должности министра

Фото: министр культуры Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке вчера вечером, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", - отметил он.

Дискуссия об отставке Ткаченко

В соем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вчера, 20 июля, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.Александра Ткаченко.

Этому решению предшествовал скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

Также ранее общественность собирала подписи под петицией об отставке Ткаченко.

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Денис Шмыгаль