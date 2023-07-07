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За неделю цены на электричество для промышленности упали почти на 30%

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Пятница 07 июля 2023 17:33
За неделю цены на электричество для промышленности упали почти на 30% Фото: за неделю цены на электричество для промышленности упали почти на 30%
Автор: Сергей Новиков

За неделю (со 2 по 8 июля) цены на электроэнергию для промышленных потребителей снизились почти на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка".

Если 2 июля оптовые цены составляли 2,93 грн/кВт.час, то на 8 июля цены снизились до 2,11 грн/кВт.час.

Более того, в Украине цены на электроэнергию по состоянию на 8 июля будут самыми низкими в регионе и на 35-40% меньше, чем в соседних странах ЕС.

В Украине цена 52 евро за 1 МВт.час, в то время как в Венгрии, Словакии и Чехии – более 82 евро за 1 МВт.час.

Напомним, 16 марта 2022 года украинская энергосистема присоединилась к единой энергосистеме ЕС. В рамках интеграции, Украина обязалась имплементировать европейские правила работы энергорынка, в том числе отменить искусственные ценовые ограничения (price-cap), ограничивающие свободную торговлю электроэнергией.

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Электроэнергия
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