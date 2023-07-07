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За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%

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П'ятниця 07 липня 2023 17:33
За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30% Фото: за тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%
Автор: Сергей Новиков

За тиждень (з 2 по 8 липня) ціни на електроенергію для промислових споживачів знизилися майже на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДП "Оператор ринку".

Якщо 2 липня оптові ціни складали 2,93 грн/кВт.година, то на 8 липня ціни зменшилися до 2,11 грн/кВт.година.

Більше того, в Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні і на 35-40% менші, ніж в сусідніх країнах ЄС.

В Україні ціна 52 євро за 1 МВт.годину, тоді як в Угорщині, Словаччині та Чехії – понад 82 євро за 1 МВт.годину.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.

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Електроенергія
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