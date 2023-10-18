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Всю неделю синоптики прогнозировали снег в субботу, но его не будет. Как так произошло

Фото: снег в Украине не выпадет 21 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Весь останній тиждень синоптики прогнозували сніг в Україні 21 жовтня. Але вже сьогодні про нього можна тільки мріяти - на цей день вже "малюються" рекордні +30 градусів.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

За ее словами, еще вчера и даже утром 18 октября, серьезные прогностические центры давали на 21 октября на севере и западе Украины мокрый снег и усиленную "холодину".

"А уже сегодня уточнили прогноз. И что? В субботу никакого тебе снега и, наоборот, повышение температуры воздуха до невероятных "градусов", - рассказала она.

В частности, по данным Диденко, ожидается +15...+19 градусов, в центре до +18...+23 градусов, а на юге - до +25...+30 градусов.

Синоптик призналась, что таких "прыжков" давно не помнит, но у нее есть объяснение.

"Мы как раз будем находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха. И этот предел слишком тонкий, чтобы идеально да еще заранее спрогнозировать его "качели", - пояснила она.

Снег в Украине

Для большего понимания стоит отметить, что на 21 октября прогнозировался снег в Украине и не только в Карпатах. Поскольку снег и мороз для Карпат - не новое явление. Напомним, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу.

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