За неделю РФ потеряла в Украине больше 8 тысяч военных и корабль

Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:

личного состава 8700 человек ликвидировано,

танков - 104 ед,

боевых бронированных машин - 151 ед,

артиллерийских систем - 360 ед,

РСЗО - 8 ед,

средств ПВО - 15 ед,

корабель - 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,

крылатых ракет – 9,

автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,

специальной техники - 58.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины на 9 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 518 560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.

Интересно, что РФ скрывает потери на Харьковском направлении с помощью фейковых озвучек видео военных. В Институте изучения войны уже сделали вывод, что резервов РФ в 60 тысяч военных, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям.

Добавим, что 8 июня ГУР удалось поразить новейший российский самолет Су-57.