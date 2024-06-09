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За неделю РФ потеряла в Украине больше 8 тысяч военных и корабль

Фото: Россия с 2 по 9 июня потеряла в Украине больше 8 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 2 по 9 июня, Россия потеряла в Украине больше 8 тысяч военных. Кроме того, ВСУ "отминусовали" корабль оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 02-09.06 ориентировочно составили:

  • личного состава 8700 человек ликвидировано,
  • танков - 104 ед,
  • боевых бронированных машин - 151 ед,
  • артиллерийских систем - 360 ед,
  • РСЗО - 8 ед,
  • средств ПВО - 15 ед,
  • корабель - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 283,
  • крылатых ракет – 9,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 470 ед,
  • специальной техники - 58.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины на 9 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 518 560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.

Интересно, что РФ скрывает потери на Харьковском направлении с помощью фейковых озвучек видео военных. В Институте изучения войны уже сделали вывод, что резервов РФ в 60 тысяч военных, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям.

Добавим, что 8 июня ГУР удалось поразить новейший российский самолет Су-57.

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Война в Украине