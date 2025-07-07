За неделю энергетики зажили дома 200 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области энергетики вернули свет в дома 122,7 тысяч семей после вражеских атак.

В то же время в Днепропетровской области ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение в почти 49 тысяч домов.

Также продолжает страдать от регулярных вражеских атак Киевская область и Киев, где на прошлой неделе энергетики смогли восстановить электричество для 8,5 тысяч и 12,5 тысяч семей соответственно.

Кроме того, за неделю энергетики вернули свет почти тысяче домов в Одесской области.