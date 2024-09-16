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За неделю энергетики возобновили электроснабжение более 364 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Фото: энергетики возобновили электроснабжение более 364 тысяч семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Больше всего обновлений – в Донецкой области, которая остается центром наиболее активных боевых действий. За неделю здесь удалось с разрешения военных вернуть свет в дома 319,3 тысяч семей. Энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные разрешают.

Не стихают и обстрелы Днепропетровской области. Здесь с 9 по 15 сентября энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 29,8 тысяч семей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Одесская область также часто страдает от вражеских атак. На прошлой неделе энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 15,1 тысяч дома.

Напомним, еще неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 311 тысяч семей в 104 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях.

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