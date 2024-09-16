За неделю энергетики возобновили электроснабжение более 364 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Больше всего обновлений – в Донецкой области, которая остается центром наиболее активных боевых действий. За неделю здесь удалось с разрешения военных вернуть свет в дома 319,3 тысяч семей. Энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные разрешают.



Не стихают и обстрелы Днепропетровской области. Здесь с 9 по 15 сентября энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 29,8 тысяч семей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.



Одесская область также часто страдает от вражеских атак. На прошлой неделе энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 15,1 тысяч дома.



Напомним, еще неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 311 тысяч семей в 104 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях.