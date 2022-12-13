За неделю энергетики вернули свет еще для 77 тысяч семей, - ДТЭК

Возобновлено электроснабжение в 80 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

"Специалисты операторов систем распределения ДТЭК Сети, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети по разрешению Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля нам удалось вернуть свет уже 5,9 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве. Значительной части из них - электроснабжение восстанавливали уже по меньшей мере 5 раз из-за регулярных обстрелов", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Напомним, из-за 8 массированных атак российской федерации на энергетическую инфраструктуру в Украине продолжают действовать отключение электроснабжения.

ДТЭК Киевские электросети с 9 декабря ввели обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.