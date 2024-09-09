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За неделю энергетики вернули свет более 311 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет более 311 тысяч семей после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет более 311 тысяч семей в 104 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Больше всего – в Днепропетровской области, которая все чаще страдает от вражеских обстрелов. Здесь на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет для 213,2 тысяч семей.

В Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, со 2 по 8 сентября с разрешения военных удалось вернуть электричество в доме 95,8 тысяч семей. На прошлой неделе ранения здесь получили два энергетика. Несмотря на постоянную опасность энергетики, начинают ремонты сразу, как только это становится возможным.

Также враг продолжил атаковать Одесскую область. На прошлой неделе энергетики ДТЭК смогли возобновили электроснабжение 2,4 тысяч семей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.

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