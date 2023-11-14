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За неделю энергетики вернули свет для более 45 тысяч семей в прифронтовых регионах

Вторник 14 ноября 2023 18:12
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За неделю энергетики вернули свет для более 45 тысяч семей в прифронтовых регионах Фото: за неделю энергетики вернули свет для более 45 тысяч семей в прифронтовых регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С 6 по 12 ноября энергетики ДТЭК с разрешения военных продолжали восстанавливать электросети, поврежденные из-за боевых действий Донецкой и Днепропетровщины и возобновили электроснабжение более 45 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Активные боевые действия в Донецкой области продолжаются, из-за постоянных обстрелов здесь ежедневно повреждаются электросети и подстанции. Наши специалисты возобновляют поставки света только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ. На прошлой неделе нам удалось вернуть электричество в доме 40 тысяч семей прифронтового региона говорится в нем.

Также на Днепропетровщине, юг которой тоже регулярно подвергается враждебным обстрелам, энергетики смогли вернуть электроэнергию в дома более 5 тысяч семей.

Отмечается, что энергетики "ДТЭК Сети" делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в октябре энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение домов 337 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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