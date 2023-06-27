За неделю энергетики вернули свет в домах 30 тысяч семей, - ДТЭК

Отмечается, что в результате очередного ночного ракетного удара по Киеву 24 июня была повреждена электрическая воздушная линия.

Из-за падения обломков без света осталась часть жителей Подола и Троещины. Энергетики в течение двух часов вернули свет более 4 тысяч семей по резервным схемам и позже в течение дня возобновили нормальную работу линии.

Кроме того, специалисты ДТЭК в условиях повышенного риска за неделю вернули свет для более 25 тысяч семей Донбасса и почти 700 семьям в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов - максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков снабжать светом украинцев. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".