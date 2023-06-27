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За неделю энергетики вернули свет в домах 30 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет в домах 30 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За неделю с 19 по 25 июня энергетики вернули свет 30 тысячам семей в 60 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей и Киеве, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в результате очередного ночного ракетного удара по Киеву 24 июня была повреждена электрическая воздушная линия.

Из-за падения обломков без света осталась часть жителей Подола и Троещины. Энергетики в течение двух часов вернули свет более 4 тысяч семей по резервным схемам и позже в течение дня возобновили нормальную работу линии.

Кроме того, специалисты ДТЭК в условиях повышенного риска за неделю вернули свет для более 25 тысяч семей Донбасса и почти 700 семьям в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов - максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков снабжать светом украинцев. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

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