За неделю энергетики вернули свет 89 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

В частности, за неделю энергетикам удалось вернуть свет более 59 тысяч семей на Донетчине, обесточенных из-за постоянных вражеских обстрелов, ракетных атак и авиаударов.

Еще для почти 19 тысяч семей возобновлено электроснабжение в Киевской области. Где 20 июня во время ракетной атаки были повреждены электросети Броварского района.

Днепропетровщина также постоянно подвергается враждебным атакам, особенно югу области, приближенному к зоне боевых действий. За неделю в области удалось восстановить свет в домах более 11 тысяч семей.

Напомним, на прошлой неделе ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате этого был ранен один энергетик.