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За неделю энергетики вернули свет 81 тысячи семей, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет 81 тысячи семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

С 22 по 28 мая энергетики ДТЭК вернули свет 81 тысячи семей в 72 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе были интенсивные вражеские обстрелы в приближенных к линии фронта областях. Из-за этого значительные повреждения испытывали электросети Донецкой и Днепропетровской областей. Энергетики ДТЭК Сети вернули свет для 73 тысяч семей Донецкой области и почти 1,5 тысяч семей в Днепропетровской области.

Также из-за атаки беспилотников на прошлой неделе были повреждены электрические сети в Одесской области. Энергетикам пришлось возобновлять работу электросетей для 6 тысяч жителей области.

"Первоочередная задача наших специалистов - максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет 7,8 млн семей Киевской, Днепропетровской, Одеской областей, Донбасса и города Киев. В некоторых населенных пунктах приближены к зоне боевых действий мы возвращали свет уже в десятки раз", - подчеркнули в энергокомпании.

Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК вернули свет для 206 тыс. семей в 239 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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