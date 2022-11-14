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За неделю энергетики вернули свет 40 тысячам семей в двух областях, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики ДТЭК вернули свет 40 тысячам семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю с 7 по 13 ноября энергетики компании ДТЭК вернули свет 41 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Энергетики возобновили работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий в 107 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

"Большинство этих населенных пунктов регулярно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет", - подчеркивают в ДТЭК.

В частности, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули для 39 тысяч семей. На Днепропетровщине - 2,1 тысячам семей.

Без света пока остается 100 населённых пунктов в Донецкой области. Специалисты энергокомпании возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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