За неделю ДТЭК вернул свет более 184 тысячам семей после обстрелов

С 20 по 26 октября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично вернуть свет жителям 334 населенных пунктов, обесточенных обстрелами.

"Электричество снова доступно в домах более 184 тысяч семей Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областей и столицы", - говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, на Днепропетровщине с 20 по 26 октября специалисты смогли вернуть электроснабжение почти в 147,1 тысячи домов.

В то же время, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Донецкой области. Благодаря этому удалось вернуть свет в дома 20,2 тысячи семей местных жителей.

Также на прошедшей неделе в Одесской области энергетики вернули электричество в 8,7 тысяч домов, которые были обесточены в результате вражеских атак.

Продолжают страдать от регулярных вражеских атак Киевщина и столица, где на прошлой неделе энергетики смогли возобновить свет для 7,8 тысяч и почти для 300 домов соответственно.