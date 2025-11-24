За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после вражеских атак

"С 17 по 23 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 518 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей", - говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области свет вернули 570 тысячам семей, в Днепропетровской - 180 тысячам семей, а не Одесской - 43 тысячам.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.