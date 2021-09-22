Титан з України та санкції за "Північний потік-2": в США схвалили поправки до оборонного бюджету

Північний потік-2

Комітет Палати представників схвалив дві поправки:

перша - президент США зобов’язаний ввести санкції проти всіх компаній та осіб, що причетні до планування, будівництва та введення в дію трубопроводу.

друга - вимагає від очільників Пентагону та Держдепу подати детальний звіт про фінансові переваги від запуску газопроводу для Росії та про ризики від діяльності "Північного потоку-2" для України, європейських партнерів та НАТО.

Титан з України

Пропонується посилити співпрацю з титановою індустрією України. Вона має замінити використання ресурсів з Китаю та Росії.

На думку законодавців, це має бути стратегічним пріоритетом відносин України та США. У поправці йдеться, що титан необхідний для обронно-промислової бази Сполучених Штатів.

Санкції проти Росії

Комітет з правил схвалив декілька поправок:

перша - пропонується заборонити американським громадянам купувати чи продавати російські державні облігації на первинному та вторинному ринках (санкції за втручання у вибори в США).

друга - вимагає визначити в Білого дому, чи підпадають під персональні санкції 35 російських високопосадовців, бізнесменів та медійних осіб.

В список санкцій включили прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна, прес-секретаря Володимира Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, очільника “Газпрому” Олексія Міллера та голову “Роснєфті” Ігоря Сєчіна, російських пропагандистів Володимира Соловйова, Констянтина Ернста, Маргариту Симонян.

Наразі ці поправки додали до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проект має схвалити Палата представників США. Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступить в силу, коли його підпише президент.