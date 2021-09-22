Титан з України та санкції за "Північний потік-2": в США схвалили поправки до оборонного бюджету

В Конгресі США схвалили поправки до оборонного бюджету на 2022 рік. Вони, зокрема, передбачають використання титану з України, а також санкції за газопровід "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Комітет Палати представників схвалив дві поправки:
Пропонується посилити співпрацю з титановою індустрією України. Вона має замінити використання ресурсів з Китаю та Росії.
На думку законодавців, це має бути стратегічним пріоритетом відносин України та США. У поправці йдеться, що титан необхідний для обронно-промислової бази Сполучених Штатів.
Комітет з правил схвалив декілька поправок:
В список санкцій включили прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна, прес-секретаря Володимира Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, очільника “Газпрому” Олексія Міллера та голову “Роснєфті” Ігоря Сєчіна, російських пропагандистів Володимира Соловйова, Констянтина Ернста, Маргариту Симонян.
Наразі ці поправки додали до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проект має схвалити Палата представників США. Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступить в силу, коли його підпише президент.
Нагадаємо, в Конгресі США схвалили збільшення військової допомоги Україні.