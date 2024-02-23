Тысячи военных еще не были на фронте. Сырский проводит аудит Сил обороны, - Арахамия

По его словам, во время аудита были выявлены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте".

При этом, отметил Арахамия, количество таких военных исчисляется тысячами.

"Уже условно найдено 8 тысяч людей, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб и не воевали... По результатам завершения аудита, я считаю, что цифра будет намного больше", - заявил он.

Нардеп добавил, что эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.

Ситуация на фронте 23 февраля

По данным утреннего возведения Генштаба ВСУ, в течение суток на фронтах в Украине произошло 101 боевое столкновение . Российские захватчики давят и пытаются штурмовать населенные пункты на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам врага.

Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному логистическому хабу, двум средствам противовоздушной обороны и одной наземной станции управления БПЛА интервентов.

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