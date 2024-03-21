Тысячи украинских беженцев в Чехии остаются в плохом жилье: причины

В коллективных центрах проживают почти 26 тысяч беженцев

В чешском офисе Международной организации по миграции совместно с Министерством регионального развития работают над долгосрочным решением жилищных проблем украинцев. Они представили исследования и первые результаты проекта обеспечения беженцев жильем, который финансирует правительство Японии.

В Чехии находятся более 385 тысяч украинских беженцев. С начала войны Япония выделила 1 млн 370 тысяч долларов на безопасное размещение и системное перемещение украинцев под эгидой МОМ в Чехии.

В 2022 году в коллективных центрах или кризисных жилищах жили 24% беженцев, свидетельствуют данные исследования общественной организации PAQ Research. В прошлом году ситуация стала улучшаться. Все больше украинцев находят работу и переезжают в арендуемое долгосрочное жилье.

Но на сегодняшний день почти 26 тысяч украинских беженцев проживают в коллективных помещениях, общежитиях или хостелах низкого качества, свидетельствуют исследования МОМ и данные Минрегионов. К лету 2023 года Чехия привлекла для этого около 7,5 тысяч зданий по всей стране и полностью оплачивает проживание украинцев в помещениях такого типа.

Фото: Временное размещение украинцев (gettyimages.com)

"Качество жилья не соответствует цене, которую платит государство"

По словам советника министра развития регионов Романа Матушека, это не по-человечески, что беженцы пользуются этими общежитиями два года. Кроме того, качество их жилья не соответствует той цене, которую оплачивает страна.

Исследование МОМ показывает, что коллективные центры часто непригодны для долгосрочного проживания. А общественные организации жаловались, что менеджеры временного жилья иногда отказывали им в доступе.

В рамках проекта по безопасному размещению беженцев сотрудники МОМ посетили десятки коллективных центров. Один из худших примеров такого размещения беженцев – недалеко от оловянной шахты в отдаленном районе Карловых Вар.

"Это и так социально и экономически невыгодный регион, а эта оловянная шахта уже 30 лет закрыта и расположена в 5 километрах через кустарники от ближайшего города", – рассказал глава чешского офиса МОМ Петр Чап.

Большинство коллективных центров для украинских беженцев – в сельской местности с населением менее 25 тысяч человек. Это влияет на уровень медицины и социальных услуг. Удаленность таких общежитий от городов не способствует интеграции украинцев в чешское общество.

"Если ты уже живешь в таком коллективном центре в отдаленном районе, тебе очень тяжело переехать куда-нибудь, найти квартиру и новые возможности. Люди полагаются на социальное сообщество", – обращает внимание Петр Чап.

Фото: Из отдаленных районов людям тяжело переехать (gettyimages.com)

Люди не переезжают из-за финансовых трудностей

Около 60% украинских беженцев живут за чертой бедности, отмечают в МОМ. Одна из основных причин, почему люди до сих пор не переехали в стандартное жилье – финансовые затруднения.

Также пребывание украинцев в коллективных центрах выгодно их владельцам, рассказывает Петр Чап. За одно койкоместо для беженца Чехия выделяла 420 евро. За компактную комнату для матери и двоих детей владелец получал более 1200 евро в месяц.

В настоящее время 100 тысяч беженцев до сих пор получают гуманитарную помощь чешского правительства. По данным МОМ, в самом тяжелом положении – родители-одиночки с двумя или более детьми. В организации говорят, что поддержка украинцев, живущих за чертой бедности, станет одним из вызовов для Чехии в этом году.

На сегодняшний день МОМ работает в 33 коллективных центрах в рамках поддержки беженцев. Организация пытается договориться с правительством о продолжении их работы в качестве коллективных центров на более длительный период.

Фото: Уязвимые беженцы не переезжают из-за нехватки денег (gettyimages.com)

Чехи не хотят сдавать жилье украинцам

Одна из самых неотложных потребностей украинских беженцев – переезд в долгосрочное жилье, отмечают в МОМ. Но чехи часто отказываются сдавать квартиры. Многие украинцы получают отказ в аренде жилья именно потому, что они – украинцы, говорит координатор шелтеров при МОМ Мартина Целкова.

Бывает, что арендодатели не хотят говорить с арендаторами на украинском или могут не знать, как готовить контракт на украинском и чешском языках. Также часто украинцам не хватает опыта, чтобы найти жилье и переехать, поэтому они нуждаются в помощи социального работника.