Тысячи участников из 150 стран: главные итоги SBC Summit Lisbon 2025 в Лиссабоне

В этом сентябре в Лиссабоне прошло одно из самых масштабных событий в сфере игорного бизнеса и технологий - SBC Summit Lisbon 2025. Более 30 тысяч участников из 150 стран собрались, чтобы представить новые продукты в игровой индустрии и обсудить ключевые тренды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Особое внимание было уделено вопросам мониторинга поведения игроков, защиты их прав и профилактики лудомании.
На саммите присутствовала группа экспертов от Украины - представители Центра общественного здоровья МОЗ Украины, Национальной социальной сервисной службы Украины, МОН Украины и ОС "Центр ответственной игры" (RGC). Экспертная группа приехала изучать, как в других странах функционирует система защиты игроков и как этот опыт можно эффективно применить дома. Для Украины это шанс заложить основу уникальной национальной программы противодействия лудомании.
Эта поездка стала возможной в рамках программы международного обмена опытом с Центром ответственной игры при поддержке компании FAVBET, которая является генеральным меценатом проекта. Программа реализуется в сотрудничестве с государственными учреждениями, экспертами охраны психического здоровья и представителями бизнеса.
На саммите организовали десятки тематических зон для обсуждения актуальных для индустрии тем. Одной из самых активных стала Player Protection (Защита игроков). Там делились опытом и дискутировали о том, как технологии Big Data и искусственный интеллект помогают выявлять зависимость на ранних этапах.
Наших представителей заинтересовал опыт защиты игроков Великобритании. Там работает система GAMESTOP, позволяющая добровольно заблокировать доступ к играм у всех операторов одновременно. Подобные модели уже обсуждают для Украины с учетом национальных реалий.
Фото: Responsible Gambling Center
Также эксперты представили цифровые решения для поддержки игроков. Речь о приложениях для эмоциональной стабилизации и онлайн-платформ групповой терапии.
В Украине уже создана база для ответственной игры: действует социальный стандарт, операторы работают с обязательными лимитами, а государство и бизнес вместе строят безопасную среду для игроков. Но опыт международных коллег открывает новые возможности и показывает, где систему можно улучшить.
Фото: Татьяна Синицкая
"Это был не просто саммит, а пространство, где рождаются новые подходы. Мы привозим в Украину идеи, которые могут изменить наше законодательство, бизнес-модели и систему поддержки игроков", - подытожила Татьяна Синицкая, руководитель психологического направления ОС "Центр ответственной игры" (RGC).
Участие украинцев в SBC Summit Lisbon стало очередным шагом к формированию национальной стратегии ответственной игры с учетом международных стандартов и локальных вызовов. После Лиссабона запланированы визиты в Швецию, Литву и Эстонию, где украинская команда получит опыт работы реабилитационных центров и системы контроля игорной индустрии.
FAVBET поддерживает развитие RGC по международному обмену опытом. Такое сотрудничество бизнеса и государственных и общественных институтов является показательным примером того, как операторы азартных игр могут активно участвовать в формировании ответственного рынка в Украине. В рамках предыдущего проекта RGC по внедрению социальных услуг для лиц с игровой зависимостью уже открыт первый в Украине центр психологической поддержки игроков "Пространство жизни".
"Опыт таких саммитов помогает создавать в Украине действенную систему с человечным подходом, технологическими решениями и государственной координацией. Наша поддержка соответствующих социальных инициатив и мероприятий является вкладом в развитие культуры ответственной игры", - комментируют в Favbet.