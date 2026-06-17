Google собирает дата-центр из старых Pixel: как это работает

Мобильные процессоры против крупных серверов

В основу исследования положен тот факт, что современные смартфоны уже имеют ядра с однопоточной производительностью на уровне или даже выше, чем у мощных серверных процессоров. Главное преимущество серверов теперь - не скорость отдельного ядра, а большее количество ядер и значительно большие объемы памяти.

Разработчики создали технологию так называемых «телефонных кластерных вычислений». Первоначальное тестирование системы из 20 старых телефонов подтвердило жизнеспособность идеи - мини-узел успешно справился с облачными нагрузками для более чем 75 студентов университета.

Теперь авторы проекта масштабируют систему до кластера из 2 000 смартфонов Pixel. По данным разработчиков, такая сеть эквивалентна 50 стандартным серверам, однако стоит значительно дешевле и потребляет минимум энергии.

Как работает дата-центр из телефонов?

Процесс превращения мобильных гаджетов в серверное оборудование оказался сложнее, чем простое соединение проводов:

Из смартфонов полностью удаляют дисплеи, камеры и аккумуляторы.

Остаются только "голые" материнские платы с процессором и памятью.

Платы объединяют в единую локальную сеть.

Управление системой осуществляется через операционную систему Linux.

Поскольку Android основан на Linux, оптимизация ПО для распределения реальных вычислительных задач не вызвала значительных трудностей. Полноценный запуск крупной системы запланирован уже на осень 2026 года.

Почему это важно для индустрии?

Главным движущим фактором для поиска альтернативных мощностей стало стремительное развитие ИИ-технологий. Спрос на ИИ-сервисы вырос настолько, что Google вынуждена инвестировать около 80 миллиардов долларов в расширение своей инфраструктуры.

Из-за бешенного спроса на ИИ мир охватил аппаратный кризис - оперативная память и видеокарты значительно подорожали. Это привело к росту цен на всю потребительскую технику: ноутбуки, консоли и новые смартфоны.

Использование подержанных гаджетов в качестве альтернативных дата-центров поможет частично снять нагрузку с рынка аппаратного обеспечения, утилизировать миллионы тонн опасного электронного мусора и снизить стоимость базовых вычислений для пользователей.