Тысячи ежемесячно: какие авто украинцы чаще всего покупали из Китая

В течение первых трех месяцев 2025 года украинцы приобрели 2641 легковое авто, которые были импортированы из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
По данным аналитиков, это на 36% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из этого количества: новых - 2077 единиц (-30%); подержанных - 564 авто (-52%). Интересно, что абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобили - более 83%.
ТОП-5 моделей новых легковых авто китайского происхождения:
Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии резко сократился объем производства автомобилей концерна Stellantis. Он оказался худшим почти за 70 лет: с января по март местные заводы выпустили лишь 109 900 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36 процентов меньше, чем за первый квартал 2024 года.
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