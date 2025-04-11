Тысячи ежемесячно: какие авто украинцы чаще всего покупали из Китая

По данным аналитиков, это на 36% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из этого количества: новых - 2077 единиц (-30%); подержанных - 564 авто (-52%). Интересно, что абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобили - более 83%.

ТОП-5 моделей новых легковых авто китайского происхождения:

BYD Song Plus - 371 ед;

ZEEKR 001 - 174 ед;

ZEEKR 7X - 165 ед;

Volkswagen ID.Unyx - 156 ед;

Audi Q4 e-tron - 126 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

ZEEKR 001 - 81 ед;

ZEEKR 7X - 48 ед;

Polestar 2 - 32 ед;

Tesla Model 3 - 32 ед;

Volkswagen ID.4 - 30 ед.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии резко сократился объем производства автомобилей концерна Stellantis. Он оказался худшим почти за 70 лет: с января по март местные заводы выпустили лишь 109 900 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36 процентов меньше, чем за первый квартал 2024 года.