Тысячи северокорейцев собирают дроны для РФ под видом студентов

До 25 тысяч граждан Северной Кореи могут работать на российских предприятиях по производству дронов, в том числе в Алабуге. Власти КНДР выдают их за студентов, чтобы обойти международные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отчет многосторонней группы по мониторингу санкций свидетельствует, что до 25 тысяч граждан КНДР могут быть задействованы в российской индустрии производства беспилотников.
Часть из них работают на предприятиях в Алабуге в Татарстане, где собирают беспилотные летательные аппараты.
За прошлый год северокорейские работники за границей принесли режиму Ким Чен Инна до 800 миллионов долларов.
Эти средства идут на финансирование ядерной и баллистической программ Пхеньяна, которые нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.
Ежемесячные зарплаты северокорейцев в России могут быть в пять раз выше, чем в Китае. Поэтому Россия становится все более привлекательным направлением для Пхеньяна.
К концу 2025 года в Китае работали от 20 до 70 тысяч северокорейских рабочих. В России - от 15 до 30 тысяч.
Власти КНДР строго контролируют передвижение работников за границей и их контакты с иностранцами, чтобы предотвратить побег.
Те, кто все же решается бежать, рискуют тем, что преследования коснутся оставшихся в Северной Корее членов их семей.
Отношения между Москвой и Пхеньяном значительно укрепились после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
КНДР поставляет России миллионы артиллерийских снарядов и баллистические ракеты, а также отправила тысячи своих военных для участия в боевых действиях против Украины.
Взамен Россия дает Пхеньяну деньги, продовольствие и военные технологии для ядерных и ракетных программ.
Напомним, по данным Forbes, в Китае опасаются, что укрепление связей между Москвой и Пхеньяном может ослабить влияние Пекина на Северную Корею.
Там также озабочены тем, что рост военной уверенности КНДР способен спровоцировать новые конфликты в регионе.
Тем временем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в письме главе Кремля пообещал расширить и углубить сотрудничество с Россией и заявил, что верит в победу Москвы в войне против Украины.
В обращении он также заверил свою неизменную поддержку русского народа.