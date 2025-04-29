Тысячи обстрелов и более 50 атак под Покровском: что происходило на фронте сегодня

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Также сегодня оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре с половиной тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска остановили одну атаку противника в сторону Каменки.

На Купянском направлении противник провел девять штурмов позиций наших защитников вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.

На Северском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки. В настоящее время идет бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка. До сих пор продолжается девять боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 359 оккупантов, 179 из них - безвозвратно. Также уничтожены боевая бронированная машина, РСЗО БМ-21, 19 автомобилей, девять мотоциклов, миномет, ретранслятор, терминал спутниковой связи и 16 БПЛА. Также поврежден танк, три автомобиля и мотоцикл противника.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 15 атак российских захватчиков, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 18 управляемых бомб, а также осуществил 220 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня