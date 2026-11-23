На момент остановки металлургического комбината, выведенные в простой работники будут получать меньшую заработную плату, это требование трудового законодательства. Ее следствием станет потеря многими сотрудниками оснований для экономического бронирования – получение дохода на уровне не менее 3 минимальных заработных плат.

"Оплата простоя по закону ниже, поэтому работники автоматически "выпадают" из бронирования", - объясняет глава Федерации металлургов.

Чтобы сохранить специалистов, Беленький предлагает не применять к ArcelorMittal Кривой Рог упомянутый критерий и сохранить статус критически важного предприятия. Такой режим должен иметь понятный срок действия, например до восстановления производства, его целесообразность должна периодически подтверждаться компанией, добавляет собеседник.

Его мнение разделяет народный депутат, заместитель парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина. "Я поддерживаю позицию продлить статус критичности таким предприятиям еще на год и убрать критерий заработной платы", - сказала она.

Для случая ArcelorMittal Кривой Рог должен быть разработан специальный механизм бронирования. Он должен учитывать не только текущие производственные показатели и уровень зарплаты, но и объективные причины простоя, уникальность профессий, необходимость сохранения компетенций и реалистичность плана возобновления производства, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Уникальные профессии в металлургии

Изменение подхода к критериям бронирования крайне необходимо, чтобы сохранить кадровый потенциал крупнейшего металлургического комбината, особенно таких важных профессий как доменщик, горновой, сталевар, конвертерник, вальцовщик, оператор агломерационной машины и коксохимики.

"Только специалисты со значительным опытом могут правильно перевести коксовые батареи в холодную консервацию и затем вернуть их к работе", – приводит пример генеральный директор ассоциации "Укркокс" Анатолий Старовойт.

В список критически важных профессий для будущего восстановления металлургической отрасли также следует добавить энергетиков, специалистов газового хозяйства, крановиков, работающих на больших кранах.

"Чтобы подготовить такого специалиста к самостоятельной работе, нужно 3-5 лет, а опыт мастера накапливается десятилетиями", - отмечает Сергей Беленький. Сохранение персонала сейчас стоит гораздо меньше, чем возобновление коллектива с нуля в будущем, убежден глава Федерации металлургов.