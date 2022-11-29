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Тысячи человек. Оккупанты вывезли заключенных из украинских колоний в РФ

Фото: оккупанты вывезли заключенных из украинских колоний в РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Российские военные при отступлении из Херсонской области вывезли украинских заключенных в десять колоний на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

В мае заключенных из колоний в Херсонской и Николаевской областях стали свозить в ИК-7 в Старой Збурьевке, что в 50 километрах от Херсона. За две недели до отступления российских войск из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии РФ.

Известно, что около 2500 граждан Украины вывезли в три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области.

Правозащитники также выяснили, что украинские заключенные появились во Владимирской области. Правозащитники получили несколько сообщений, что через месяц украинцев планируют начать распределять по другим колониям в России.

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с украинскими заключенными, прибывающими в российские колонии, жестоко обращаются, против них применяют электрошокеры. По его данным, с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют.

Ранее мы писали, что россияне после захвата Снигиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.

Также сообщалось, что из исправительной колонии Херсона оккупанты вывезли заключенных и использовали ее для размещения личного состава и техники, устроив там базу.

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