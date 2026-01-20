Тысячи домов в Киеве без отопления при -15 после атаки: глава МИД обратился к союзникам

По словам Сибиги, удары были нанесены также по Виннице, Днепру, Одессе, Запорожью, Полтаве, Сумах и других регионах, что повлекло жертвы среди гражданского населения и значительные повреждения энергетической инфраструктуры.

"Военный преступник Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и людей старшего возраста", - добавил министр.

Он подчеркнул, что стойкость украинского народа не может быть оправданием для продолжения этой войны. Она должна завершиться как можно скорее.

"Варварский удар Путина сегодня утром является тревожным сигналом для мировых лидеров, которые собираются в Давосе", - заявил Сибига.

Сибига призвал союзников к безотлагательной поддержке Украины.

"Не будет мира в Европе без длительного мира в Украине; мир может быть достигнут благодаря силе; мы нуждаемся в срочной дополнительной энергетической помощи, противовоздушной обороне и перехватчиках, а также санкционного давления на Москву", - сказал глава МИД.