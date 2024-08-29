Тысячам украинских беженцев в Словакии перестали платить помощь на жилье: детали

В Словакии резко сократилось количество украинцев, получающих компенсацию на жилье. С июля помощь предоставляется только первые 120 дней.

Также уменьшилось количество собственников жилья, имевших право на эти выплаты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novyny.sme.sk .

За скольких беженцев выплачивают компенсации владельцам жилья

С 1 июля в Словакии изменили правила предоставления бесплатного жилья для украинских беженцев. Теперь компенсацию владельцам за бесплатное размещение украинцев выплачивают только первые 120 дней. Исключение было сделано для уязвимых категорий.

Как сообщил спикер МВД Словакии Матее Нойманн, в июле количество украинцев со временной защитой, получающих компенсацию на жилье в Словакии, существенно снизилось. В июне жители Словакии получали выплаты за размещение более 33 тысяч переселенцев из Украины, в то время как в июле – более 8000.

Он отметил, что за проживание украинских беженцев в июле 2024 года выплаты составили 1,2 млн евро, а в июне эта сумма достигала почти 5 млн евро.

Также уменьшилось количество владельцев жилья, которые имели право получать эту компенсацию за размещение украинцев. В июне помощь получали более 10 тысяч человек, а в июле – всего 3440 человек.

Несмотря на изменения правил, поток украинских беженцев в Словакию растет. В июне Словакия зарегистрировала 2351 человека, подавшего заявку на статус защиты, а в июле этот показатель вырос почти до 3000.

"С начала предоставления временного убежища до 22 августа 2024 года в Словакии всего подали заявки 153 070 человек. В то же время зарегистрировано 25 748 случаев, когда украинцы аннулировали статус временного убежища", - отметил чиновник.

Фото: Размещение украинских беженцев (gettyimages.com)

Новые правила выплат на жилье для украинцев

По новым правилам с 1 июля помощь за проживание украинцев предоставляется только первые 120 дней с момента первого получения временного убежища в Словакии. В течение более длительного времени помощь будет доступна только незащищенным лицам:

дети младше 5 лет;

лица, которые за ними ухаживают;

люди с инвалидностью;

или старше 65 лет.

В то же время размер компенсаций не изменился. За одну ночь проживания украинцев в квартирах или домах семейного типа выплата составляет 5 евро на человека независимо от возраста. Максимальные суммы в зависимости от количества жилых комнат такие, как и были:

1-комнатное жилье – 390 евро;

2-комнатное жилье – 540 евро;

3-комнатное жилье – 720 евро4

4 и больше – 900 евро.

В других объектах проживания, которые не предназначены для предпринимательской деятельности, будут компенсировать 6 евро за ночь на человека.

Министерство транспорта больше не будет предоставлять помощьна проживание в соответствии с законом о поддержке туризма.