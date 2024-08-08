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В Словакии изменили правила оформления временной защиты: детали

Словакия, Братислава, Четверг 08 августа 2024 08:30
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В Словакии изменили правила оформления временной защиты: детали Фото: Регистрация украинских беженцев в Словакии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Словакии изменили правила регистрации временной защиты. Теперь подать документы можно в любое отделение полиции по делам иностранцев, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.

Что нужно знать о новых условиях оформления защиты в Словакии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на novyny.sme.sk.

Изменения правил регистрации начали действовать с 6 августа. Теперь украинцы смогут оформить временную защиту в любом отделении полиции по делам иностранцев. Центр помощи в Братиславе (ул. Боттова, 7) больше не будет предоставлять таких услуг, сообщили в словацком МВД.

С 5 августа всем украинским беженцам для оформления временной защиты следует предварительно заполнить заявление онлайн. Без этого невозможно подать заявление о временном убежище в отделе иностранной полиции.

"Чтобы подать прошение о предоставлении временного убежища, необходимо заранее записаться на прием в выбранном иностранном отделении полиции через систему бронирования. На одну дату можно забронировать только одного человека", - говорится на сайте ведомства.

Зарезервировать время приема можно на сайте министерства в отделе системы бронирования. Однако временную защиту можно оформить только в отдельные дни: во вторник и четверг с 07:30 до 13:30.

Заявление о предоставлении временного убежища можно подать в любом из 13 отделов полиции независимо от запланированного места жительства в Словакии: в городах Михаловце, Кошице, Пряшев, Римавская Собота, Ружомберок, Банская Быстрица, Жилина, Тренчин, Нитра, Дунайская Стреда, Нове Замки, Трнава, Братислава.

В Словакии изменили правила оформления временной защиты: детали

Фото: Украинские беженцы в Словакии (gettyimages.com)

Как отмечается на странице Международной организации по миграции в Словакии, если у человека есть загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность, статус временного убежища будет предоставлен немедленно. Если документа нет, решение по заявлению будут принимать не менее 30 дней. В подтверждение временной защиты будет выдан документ о разрешении на пребывание с отметкой "DOČASNÉ ÚTOČISKO".

Напомним, мы писали, что Словакия продлила временную защиту для украинцев. В то же время суммы выплат компенсаций за жилье для беженцев снизили.

Также мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии. Половина людей нашли работу, а большинство детей пошли в школы.

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