Тысяча Зеленского, субсидии и выплаты ВПЛ: что изменится после 1 марта

С 1 марта 2025 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые соответствуют установленным критериям, будут автоматически продлены выплаты на проживание еще на шесть месяцев. Тем, кто не получает такой помощи, станет доступна новая государственная поддержка в виде субсидии на аренду жилья.
Какие выплаты будут получать переселенцы в Украине после 1 марта, рассказывает РБК-Украина.
Государственная помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц является важным механизмом поддержки украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Выплаты позволяют обеспечить базовые потребности и адаптироваться на новом месте.
С 1 марта выплаты будут автоматически продлены на новый шестимесячный период для всех, кто уже получает помощь и соответствует критериям. Для этого не требуется дополнительных обращений.
Размер выплат составляет:
При этом социальные службы продолжат проверять соответствие получателей критериям. Если лицо находится за границей более 30 дней, покупает недвижимость или автомобиль или имеет высокий доход, выплаты могут быть прекращены.
С марта 2025 года ВПЛ, которые не получают выплат на проживание, смогут оформить субсидию на аренду жилья. Такая помощь будет доступна для лиц, которые:
Субсидию можно получить при условии, что:
При этом семья ВПЛ может одновременно получать субсидию на аренду жилья и субсидию на оплату коммунальных услуг.
Подать документы на субсидию можно:
Необходимые документы:
Документы должны подавать и владелец жилья, и внутренне перемещенное лицо. Если владелец находится в другом регионе или за рубежом, документы можно подать в электронном виде.
В марте украинцы смогут потратить государственную помощь в размере 1000 грн ("Тысяча Зеленского"), если получили ее на карту "Национальный кэшбек". Использовать эти средства можно до конца 2025 года. Если же выплата была получена через "Укрпочту", ею необходимо воспользоваться до марта 2025 года.
В Украине сейчас насчитывается около 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили компенсацию на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен. Однако с 1 марта 2024 года требования к получателям выплат стали жестче, что привело к сокращению количества получателей вдвое - до 1,2 млн человек.
Впоследствии правительство приняло решение об автоматическом продлении выплат на следующий шестимесячный период для определенных категорий ВПЛ без необходимости подачи заявления. Среди них:
- пенсионеры, чья пенсия не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума);
- лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа до 23 лет, в том числе воспитанники детских домов семейного типа, приемных семей, а также их родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.
Все остальные внутренне перемещенные лица, желающие продолжить получение выплат, должны подать соответствующее заявление.
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